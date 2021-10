COP26 : quel bilan du G20 sur le climat ?

"Espoirs déçus", "pas assez": les pays du G20 n'arriveront pas les mains totalement vides à la conférence de Glasgow sur le climat, mais les engagements sur lesquels ils se sont entendus dimanche 31 octobre à Rome en ont laissé beaucoup sur leur faim.

"Je salue l'engagement renouvelé du G20 en faveur de solutions au niveau mondial, mais je quitte Rome avec des espoirs déçus - même s'ils ne sont pas enterrés", a déclaré dimanche soir sur Twitter le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres.

Il part désormais pour la conférence COP26 sur le climat qui s'est ouverte ce dimanche à Glasgow en Ecosse, une réunion de deux semaines considérée comme cruciale pour l'avenir de l'humanité. "Nous avons fait des progrès raisonnables au G20 (...), mais ce n'est pas assez", a aussi estimé le Premier ministre britannique Boris Johnson. Et de mettre en garde: "Si Glasgow échoue, c'est tout qui échoue".

Certes, la déclaration finale du G20 va légèrement au-delà de l'accord de Paris sur l'objectif de limitation du réchauffement climatique à +1,5°C, avec aussi un engagement à ne plus subventionner les centrales au charbon à l'étranger. Mais il n'y a pas de date claire pour sortir complètement du charbon ou des énergies fossiles, ni pour arriver à la neutralité carbone.

Pas de date pour la neutralité carbone

"Si le G20 était une répétition en costumes pour la COP26, alors les leaders mondiaux ont raté leur réplique", a regretté Jennifer Morgan, directrice exécutive de Greenpeace International. Elle dénonce un communiqué final du G20 "faible, manquant d'ambition et de vision". "Tout ce que nous avons vu, c'était des demi-mesures plus que des actions concrètes", a renchéri Friederike Röder, vice-présidente de Global Citizen.

Les décisions du G20 sur le climat étaient d'autant plus attendues que ce groupe, qui réunit les principales économies développées mais aussi de grands émergents comme la Chine, la Russie, l'Inde ou le Brésil, représente 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ils peuvent "faire le succès ou enterrer l'espoir de garder l'objectif de à +1,5°C à portée", a commenté dimanche à Glasgow Alok Sharma, président de la COP26.

Le communiqué final du G20 réaffirme l'objectif de l'accord de Paris de 2015, à savoir "maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en-dessous de 2°C et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5°C au-dessus des niveaux pré-industriels". Mais il insiste en ajoutant: "Conserver (l'objectif de) 1,5°C à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays".

Vers la fin du charbon ?

Les pays du G20 se sont également entendus pour mettre fin "à l'octroi de financement public à l'international pour de nouvelles centrales électriques au charbon d'ici la fin de 2021". Le texte ne donne pas en revanche d'objectif pour l'abandon du charbon au niveau national. Beaucoup de pays, notamment émergents, restent très dépendants de cette source d'énergie pour leur production électrique, a fortiori dans le contexte actuel de crise énergétique mondiale.



Pas de date précise non plus pour atteindre la neutralité carbone. Le G20 évoque seulement le "milieu du siècle". Un horizon moins précis que l'horizon de 2050 voulu notamment par la présidence italienne du G20, "mais tout à fait significatif, considérant la diversité des pays qui participent au G20", selon la présidence française. La Chine notamment s'est jusqu'ici seulement engagée pour 2060.



Les sept années de 2015 à 2021 seront probablement les plus chaudes jamais enregistrées, a notamment annoncé dimanche l'Organisation météorologique mondiale (OMM), décrivant un climat mondial entrant en "terrain inconnu".