publié le 21/01/2021 à 11:54

Juliette est à la fois entraîneuse de tennis et étudiante. Le 17 février 2020, elle tombe enceinte pour la deuxième fois. Dès le mois de mai, elle déclare sa grossesse à l’administration par l’intermédiaire de sa sage-femme. A priori, tout est réglé puisqu’on lui annonce une prise en charge à partir du 5 octobre. Seulement, à la fin du mois, elle ne perçoit rien…

Inquiète, Juliette appelle la Caisse concernée. Et là, son interlocuteur lui apprend qu’il n’a absolument rien la concernant. Paniquée, elle envoie immédiatement tous les documents qu’on lui demande. Mais quand elle rappelle, deux semaines après, son dossier n’est toujours pas pris en compte ! Dès lors, Juliette est censée devenir prioritaire. Pourtant, rien ne se règle. À la place, on lui reproche, à tort, de ne pas avoir assez travaillé dans les trois mois précédant son dernier jour d’activité.

Après avoir envoyé une attestation d’employeur, Juliette finit par être payée le 14 janvier. Sauf qu’au lieu de toucher environ 1.500 euros pour les trois mois d’arriérés non versés, on ne lui vire que 538 euros. La raison ? Ses bulletins de salaire n’auraient toujours pas été reçus, alors qu'elle les a envoyés deux fois ! Juliette est à bout de nerfs. Son bébé est né le 18 novembre et, depuis, son compte est à découvert. Avec son mari agriculteur, elle ne s'en sort plus.

Julien Courbet prend les choses en main, pour que Juliette puisse enfin bénéficier de ses congés maternité, et qu'on lui règle tous les arriérés qu'on lui doit depuis le 5 octobre dernier, à savoir, selon ses estimations, encore un peu plus de 1.600 euros.

