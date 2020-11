Confinement : quel bilan pour les librairies et le marché du livre ?

publié le 30/11/2020 à 07:59

Ce second confinement a été moins dur que le premier pour les librairies, qui ont pu rouvrir le 28 novembre dernier, grâce au clic and collect qui s'est généralisé. En mars et avril dernier, l'activité s'était effondrée, proche du 0, le chiffre d'affaires avait baissé de 92% selon l'Observatoire de la librairie. La chute en novembre est moins violente, moins 40% tout de même.

Selon les magasins, le clic and collect pèse entre un quart et la moitié de l'activité habituelle. Mais l'intérêt du clic and collect est aussi de préserver le lien avec la clientèle et on sait qu'il existe une dimension affective importante entre les lecteurs et leurs libraires. Les lecteurs se sont rués dans les librairies dès la réouverture à la mi-mai, les ventes ont grimpé de près de 40% au mois de juin, la hausse s'est prolongée jusqu'à l'automne, certes à des niveaux moins élevés, et le jeudi 29 octobre, veille de la seconde fermeture des librairies, les ventes ont explosé de plus de 380% !



Près d'un livre sur quatre vendus est un roman. L'automne est toujours une période d'offre forte avec la rentrée littéraire. Le secteur de la fiction est en hausse de 25%, la bande dessinée, les livres pratiques, en particulier de cuisine, sont également en forme. À l'inverse, le rayon tourisme, confinement oblige, chute de plus de 35%.

Noël est une période cruciale pour les libraires. Au moment des fêtes, ils réalisent un quart de leurs ventes dopées notamment par l'attribution des grands prix littéraires, le Goncourt en tête bien sûr !