En hommage à Samuel Paty, 40 personnalités, essentiellement des écrivains, se souviennent d'un professeur qui a changé leur vie dans un livre publié cette semaine... Parmi les contributeurs à ce recueil intitulé Lettre à ce prof qui a changé ma vie" Agnès Martin-Lugand, l'auteure du best-seller Les Gens heureux lisent et boivent du café et Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux. La parole d'abord à Agnès Martin-Lugand qui n'a pas hésité à participer à cet hommage à Samuel Paty...

"Cet événement a fait resurgir en moi des souvenirs de maîtresses, de profs de collège, de lycée... Ce qu'ils ont pu m'apporter pour arriver à qui je suis aujourd'hui et une rencontre en particulier qui conditionne ma vie. Si ce professeur d'université n'avait pas été là, je ne serais pas en train de vous parler, reconnaît l'écrivaine avant d'en dire plus sur ce mystérieux M. H qui a supervisé son mémoire à la fac. "Il a conclu en me disant cette phrase : 'Agnès vous êtes faite pour écrire'."

Nicolas Mathieu, lui, se souvient d'un professeur de mathématique. "Il avait fait l'école centrale, aurait pu être ingénieur et gagner beaucoup d'argent mais il nous avait dit : 'Moi ce qui me passionne c'est d'être là et d'enseigner. Ce don de soi, ce mépris de la fortune m'avait sur le moment beaucoup marqué, note l'auteur qui se souvient aussi d'une professeure de lettres et évoque avec émotion ce don de l'école, cette "créance que nul n'a besoin de rembourser".

Lettre à ce prof qui a changé ma vie est une coédition Pocket-Robert Laffont en hommage à Samuel Paty et dont les bénéfices seront reversés à l'association Bibliothèques sans Frontières.

