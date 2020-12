Confinement : comment prolonger vos chèques cadeaux d'entreprise ?

publié le 12/12/2020 à 07:15

Beaucoup vont voir leurs chèques cadeaux arriver à expiration à la fin de l'année. Souvent offerts en fin d'année, ils ont souvent une durée de vie d'un an. Aussi, deux solutions se présentent à vous : soit les dépenser avant expiration, soit, dans certains cas, prolonger leur validité.



Pour les chèques Cadhoc, l'entreprise a annoncé sur son site que les chèques cadeaux dont la date de validité arrive à échéance entre novembre 2020 et février 2021 voient leur validité automatiquement prolongée jusqu'au 28 février 2021.

Autre solution, vous pouvez demander à l'organisme qui vous les a donnés de vous les échanger contre des titres valides, votre employeur ou le comité social et économique (CSE). C'est au financeur, et à lui seul, que la décision appartient. Attention, "si la date de validité est supérieure à 3 mois, vos chèques cadeaux ne sont plus valables et sont perdus", prévient Kadéos.