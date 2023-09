Assurance, téléphone, banque... Comment résilier facilement vos contrats en trois clics

Un parcours sinueux et sans fin. C'est généralement ce que pensent ceux qui tentent de résilier un abonnement. Mais depuis le 1er septembre, la donne a changé : la résiliation a été rendue plus simple, plus lisible et plus claire, notamment avec l'obligation d'afficher un onglet "Résilier votre contrat" sur les sites Internet.

Toutefois, cette mesure ne signifie pas que les conditions ne s'appliquent plus, simplement qu'il sera possible de le faire par Internet plutôt que par courrier, de façon instantanée. Cette mesure concerne tous les contrats en ligne : gaz, électricité, presse en ligne, salles de sport, assurances, prévoyance ou mutuelles...

Les entreprises doivent désormais faciliter la résiliation, en trois clics. Après avoir cliqué sur le bouton "Résiliation", qui constitue la première étape, vous passerez à la deuxième. Elle nécessite d'indiquer votre nom et prénom, vos coordonnées, votre référence de contrat et la date de résiliation, ainsi que le motif de celle-ci. L'entreprise doit indiquer clairement les conditions de résiliation. S'il vous reste des semaines ou des mois à payer, il faudra régler le montant.

Enfin, la troisième étape est une page récapitulative. Il faut alors relire les informations dans le formulaire et si elles sont correctes, confirmez la résiliation. Vous recevrez un accusé de réception et un autre courriel qui affiche la date effective de fin du contrat. Plus de lettres par la poste et ses longs délais !

Que risquent ceux qui ne le font pas ?

Une amende administrative de 15.000 euros est prévue pour une personne physique, et une autre allant jusqu'à 75.000 euros pour une personne morale, infligée par la répression des fraudes. Cette résiliation plus simple est en réalité une bonne nouvelle pour les entreprises, car elles pourront comprendre la raison qui a poussé ses clients à les quitter, via une question à choix multiple. Cela leur permettra d'améliorer leur offre et d'avoir un retour des clients mécontents.

Pour les consommateurs, cette décision leur fera faire des économies, puisqu'ils n'auront plus à payer un service qu'ils n'utilisent plus, ni à débourser 4,83 euros la lettre pour résilier. Il n'y aura pas non plus d'appel pour tenter de les retenir dans un service qu'ils n'utilisent plus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info