La téléphonie mobile n'est pas épargnée par l'inflation. Comme le rapportent Le Parisien et Capital, les forfaits mobiles proposés par les principaux opérateurs du pays ont été revus à la hausse ces dernières semaines. Conséquence, le prix moyen d'un abonnement est passé de 16 à 19 euros en un an, d'après le comparatif Ariase.



Principale raison invoquée par les opérateurs : la hausse des prix de l'énergie, qui est répercutée en partie sur les consommateurs. Orange évoque ainsi une explosion des prix de 120% auprès du Parisien.

Les trois premiers opérateurs ont mis à jour leurs tarifs, rapporte le quotidien. SFR a augmenté ses forfaits de 0,69 à 0,99 euro par mois en janvier. La hausse est comprise entre 1 et 2 euros chez Bouygues. Orange prévoit d'augmenter de 2 euros en mars les pack "Open" comprenant mobile et Internet et d'un euro en avril ses factures mobiles.

Seul Free a décidé de ne pas modifier sa grille tarifaire, conformément à l'engagement pris par l'entreprise l'an dernier pour les cinq années à venir. En revanche, l'opérateur de Xavier Niel a augmenté récemment de 2 euros le prix d'une de ses options, tout en allongeant l'enveloppe de données allouées.



