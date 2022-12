Comment économiser en changeant d'assurance

Depuis le 1er septembre, avec la loi Lemoine, vous pouvez changer d'assurance emprunteur quand vous voulez, sans attendre la date anniversaire du contrat. Vous pouvez faire de réelles économies : 500 euros par an en moyenne pour un couple, mais c'est encore plus flagrant si vous êtes jeune et en début de prêt.

Maël Bernier, la porte-parole de meilleurtaux.com, donne l'exemple d'un couple de 33 ans, qui a emprunté il y a deux ans, 300 000 euros sur 25 ans. Le couple payait 112 euros par mois d'assurance emprunteur. En renégociant aujourd'hui, à garanties équivalentes, couvert pareil,le couple paye 56 euros par mois. Soit deux fois moins, ce qui leur permet d'économiser 15 600 euros sur la durée de leur prêt.



Mais avant de sauter le pas, RTL vous donne quelques conseils avant de changer d'assurances emprunteurs.

Vérifiez les garanties

D'abord, l'assurance emprunteur, souscrite aujourd'hui par 7 millions de Français, est une assurance sur votre prêt, qui couvre le décès , l'invalidité, et l'incapacité temporaire de travail. S'il y a un pépin, l'assurance prend en charge la mensualité du prêt. Si vous êtes couvert à 100% , elle prend tout, et si vous êtes à 50%, elle couvrira la moitié. Donc quand vous renégociez, vérifiez bien que ce sont les mêmes garanties chez l'autre assureur, mais généralement c'est le cas.

Ce qu'il faut faire / ne pas faire

Deuxième chose : vous y gagnerez plus à changer si vous avez moins de 50 ans, et si vous êtes en début de prêt, au premier tiers de votre prêt, car plus il vous reste à payer, plus l'économie sera importante...



L'avantage maintenant, avec la loi Lemoine, c'est que vous pouvez renégocier votre assurance emprunteur n'importe quand. Ce n'est plus la peine d'attendre une date anniversaire. Et vous n'avez plus de questionnaire de santé à remplir si vous empruntez moins de 200.000 euros pour un célibataire, ou moins de 400.000 euros pour un couple..

Mais il y a quand même des éléments qui peuvent vous desservir : le fait d'être fumeur. On n'est plus considéré comme fumeur si on a arrêté il y a plus de deux ans. Cela fait monter la prime d'assurance d'être fumeur, mais ne mentez jamais ! Les experts peuvent refuser de vous indemniser lors d'une maladie, s'ils vous retrouvent en photo avec une cigarette sur les réseaux sociaux, qui date de moins de deux ans.



Autre chose à savoir : Ce sera toujours moins cher en changeant , mais vous pouvez payer un peu plus selon les professions: Si vous êtes coiffeur, parce que vous êtes debout tout le temps , c'est une profession à risque, ou si vous êtes couvreur, vous montez sur les toits, ou encore si vous êtes policier . Vous paierez plus qu'un cadre dans un bureau.

Votre Banque ne peut pas vous empêcher de partir

Parfois, votre conseiller va vous dire que votre nouveau contrat est vraiment mauvais, que ce ne sont pas les mêmes garanties, alors que ce sont strictement les mêmes chez le nouvel assureur. Cela dit, maintenant, comme il y a de la concurrence, les banques font des efforts, et les contrats sont meilleurs et moins chers, dès le départ, parce qu'elles savent que vous pouvez partir à tout moment.

De toute façon, si elle vous fait des misères, la loi l'oblige la banque à motiver son refus, et elle risque même des sanctions si elle ne veut pas vous laisser partir.

N'hésitez pas à renégocier tous vos autres contrats

Comme le dit très justement Olivier Gayraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV, "la fidélité ne paie jamais en matière d'assurance". Les primes d'assurances automobile et de santé ont augmenté de 25% en dix ans, l'assurance multi-risque habitation de 35% Donc si vous laissez passer tranquillement les hausses, sans bouger, vous y perdez. La prime s'alourdit, et en plus, vous prenez le risque de ne plus être assuré pour ce qu'il faut.

Passez en revue vos garanties

Par exemple, si votre voiture a dix ans, ce n'est peut-être plus la peine de l'assurer tous risques, mais juste au tiers, avec une couverture bris de glace. Selon le comparateur assurland.com, la formule tous risque coûtait 643€/an en moyenne l'an dernier, contre 559 €/an pour celle au tiers + bris de glace. En changeant, cela permet de réaliser 84 euros d'économie. Et "si vous avez 50 ans et une mutuelle qui inclut les frais liés à la maternité, c'est inutile et coûteux", précise aussi Delphine Bardou, de réassurez-moi.com.

Il faut se poser la question de changer tous les 2 ou 3 ans

L'association de consommateurs UFC Que Choisir relève que les assureurs comptent sur l'inertie de leurs clients, qui ne touchent jamais leur contrat, pour réserver les promotions aux nouveaux entrants, donc aux nouveaux clients. Le magazine 60 millions de consommateurs dans son Hors-série d'octobre-novembre 2022, intitulé "Retrouvez du pouvoir d'achat", précise qu'en renégociant vos contrats, vous pouvez faire 600 euros d'économie, et 1.000 euros en regroupant vos prêts.

