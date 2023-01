CARTE - Immobilier : ces villes où le pouvoir d’achat des Français dégringole

En janvier 2022, un couple d’emprunteurs qui voudrait rembourser 1.000 euros de mensualités, pouvait emprunter 223.896 euros. Aujourd’hui, avec l’augmentation des taux d’intérêt, pour la même mensualité, les banquiers ne prêtent plus que 194.020 euros. La capacité d’emprunt est réduite de près de 30.000 euros.

En parallèle, le prix de la pierre flambe, en particulier dans les villes moyennes. Au Mans, dans la Sarthe, le mètre carré est passé de 1.700 euros avant la crise du Covid, à 2.400 euros aujourd’hui.



Dans son étude, MeilleurTaux a comparé les prix au m2 depuis 2019 et l’évolution des taux de crédits pour définir le pouvoir d’achat immobilier des 20 plus grandes villes de France. Les conclusions sont édifiantes : "On parle bien de deux pièces en moins", détaille Maël Bernier.



Avec 3.000 euros de revenus nets, un couple peut espérer acheter 82 m2 au Mans aujourd’hui, alors qu’il pouvait avoir 123 m2 en 2019. À Angers, la perte est encore plus importante, les acquéreurs ont perdu 42m2 de pouvoir d’achat immobilier. Dans certaines villes, comme Saint-Étienne, la dégringolade est plus soudaine, avec 27m2 de perdus en une année seulement.

Les grandes villes résistent

Certaines villes s’en sortent mieux, c’est le cas de Lyon ou encore Bordeaux où les mètres carrés que l’on ne peut plus s’offrir sont beaucoup plus réduits. Respectivement 9 et 8 m2 de moins, largement moins de perte que le reste de la France. À Paris, le pouvoir d’achat immobilier ne baisse que de 3 m2 depuis 2019.



Une meilleure santé en trompe-l’œil, le coût de l’immobilier a tellement augmenté ces dernières années dans ces grandes villes qu’elles sont moins concernées aujourd’hui. Pour ces villes, "c’est surtout l’augmentation des taux qui contribue à la baisse de m2", explique Maël Bernier.

