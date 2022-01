Carburants : pourquoi les prix à la pompe flambent-ils ?

Poussés par un prix du pétrole en hausse, les carburants vont de record en record depuis le début de l'année, 2022 avec le gazole qui a dépassé pour la première fois les 1,60 euro le litre. Une tendance qui risque de se poursuivre, tant les tensions sur les marchés de l'énergie restent vives.

Les prix risquent en effet de grimper encore un peu plus dans les prochaines semaines en raison d'un prix du baril élevé (+20% depuis le début de l'année). À plus de 88 dollars, le baril, le Brent a atteint mardi 18 janvier 2022 son plus haut niveau depuis 2014.

Trois facteurs sont en cause : la reprise économique soutenue qui a engendré une forte demande, ainsi que la faiblesse de l'offre. Les pays producteurs de pétrole, qui avaient prévu une reprise moins soutenue, n'ont pas augmenté la production de pétrole. Enfin, les foyers de tensions dans certains pays du globe font chauffer les prix à la pompe. Bien malin qui peut aujourd'hui prédire si cette inflation va perdurer.