La hausse des prix du carburant vous contraint-elle à moins utiliser votre voiture ?*

La flambée des prix du carburant ne faiblit pas. Et les initiatives pour le tenter de l’endiguer se multiplient. Ainsi du côté du gouvernement des mesures ont été annoncées cette semaine (une prime de 100 euros accordée à chaque Français qui gagne moins de 2 000 euros net par mois) et du côté de plusieurs enseignes de la grande distribution, on propose des rabais ou des bons d'achat pour réduire la facture du plein des automobilistes.

C'est notamment le cas du groupe Leclerc qui va vendre, dans ses stations-services, le carburant à prix coûtant jusqu'au 30 octobre. Mais cette hausse, qui s'inscrit dans le temps, va t-elle modifier les habitudes de conduite des Français ? Certains pourraient être amenés à réduire l'utilisation de leur véhicule pour des considérations d'ordre pécuniaire.

