Les infos de 6h - Prix du carburant : les automobilistes ont payé 400 euros de plus en 2021

Le budget carburant a explosé en France l'année dernière. 400 euros de plus en moyenne pour les ménages selon l'association 40 millions d'automobilistes. Et cette hausse se poursuit en ce début d'année avec 1,59 euro le litre de diesel. Et c'est parfois beaucoup comme dans cette station-service parisienne.

Il n'est pas rare de voir les automobilistes faire les grands yeux à la vue des prix affichés en rouge. "C'est trop, je commence à détester ma voiture, là je suis à 60 euros et il n'y a pas encore le plein", peste un conducteur. Ici, le diesel s'élève à 1,80 euro contre 1,59 en moyenne en France.

"Là regardez on arrive à 100 euros pour le plein ! Avoir une voiture, c'est devenu un luxe aujourd'hui", se plaint une autre cliente. Certains automobilistes sont passés du diesel à l'essence pour faire des économies sur le long terme, mais là aussi les prix ont augmenté. Augmentation aussi du super éthanol avec quatre centimes de plus.

Il n'est même plus intéressant de chercher la bonne station-service. "Parfois je mets 30 euros de plus par semaine", affirme Johan qui s'est mis au covoiturage, une première en 35 ans de permis.

