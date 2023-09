Carburants : où trouver la station service la moins chère près de chez vous

À la pompe, les prix grimpent sans cesse et flirtent avec les 2 euros au litre. Essence ou Diesel, les carburants souffrent largement de l'inflation, réduisant considérablement le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour y palier, le gouvernement a annoncé samedi 16 septembre l'instauration de la vente à perte du carburant, à partir du mois de décembre 2023 et pour une période de six mois. Néanmoins, cette décision a été prise sans concertation avec la grande distribution et doit encore être votée au Parlement.

Avant que cette mesure, qui consiste à vendre l'essence à un prix moins élevé qu'elle n'a été achetée, ne soit instaurée, les conducteurs vont devoir se serrer la ceinture. En quelques semaines, le carburant a pris 20 centimes par litre, faisant penser à un "deuxième choc pétrolier", à l'image de celui qui avait suivi l'invasion en Ukraine. Pour réaliser de précieuses économie, RTL vous aide à trouver la station service la plus rentable près de chez vous.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info