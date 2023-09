Vente à perte de carburant : peut-elle vraiment faire baisser la facture ?

La Première ministre Élisabeth Borne annonce ce dimanche 17 septembre dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France que la vente à perte est désormais autorisée pour les distributeurs de carburants, alors que d'habitude c'est illégal. Cette mesure exceptionnelle et uniquement temporaire est sensée pouvoir faire baisser davantage les prix. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Pour le moment, les distributeurs n'ont pas encore réagi aux annonces, mais oui, il devrait y avoir des baisses de prix, essentiellement dans les stations services accolées à des grandes surfaces.

Ça restera toutefois limité, d'abord car 60% du prix du carburant concerne les taxes et Élisabeth Borne a été très claire : pas question de les diminuer pour l'instant. Même si le carburant est un produit d'appel pour les supermarchés, ce n'est pas grâce à l'essence qu'ils gagnent beaucoup d'argent, il faut quand même que les grandes surfaces restent rentable.

Mais il y a aussi en France environ 2.000 stations indépendantes. Pour elles, ça va être beaucoup plus compliqué de s'aligner, elles n'ont quasiment pas de marge de manœuvre. "On s'inquiète beaucoup, parce que ça va encore créer des écarts de prix plus important", nous dit Francis Pousse, président National Distributeurs Carburants. Pour ces stations hors grandes surfaces, la vente de carburant représente 40 à 50 % de leur bénéfices.

Cette mesure "est plutôt profitable pour le consommateur", a souligné de son côté Philippe Chalmin, président de l'Observatoire de la formation des prix. "Il est assuré d'avoir le carburant au prix 'le plus juste possible'. Les enseignes de la grande distribution sont déjà pratiquement à prix coûtant. Je ne pense pas qu'elles vont se lancer, sur les carburants, dans une guerre des prix", dit-il. Mais pour l'économiste, cette annonce "n'aura aucune influence. C'est une parole lâchée dans le vent [...] dans la mesure où 60% du carburant en France est vendu dans la grande distribution et que le carburant est avant tout, pour celle-ci, un produit d'appel".