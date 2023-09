Carburants : à qui s'adresse l'aide de 100 euros promise par Emmanuel Macron ?

L'ÉCO & YOU - Carburants : Pourquoi les grandes surfaces disent "non" au gouvernement

Face à l'échec de la proposition de la vente de carburants à perte, le Président Emmanuel Macron a rebondi dimanche 24 septembre lors de son interview sur TF1 et France 2, en annonçant cette fois la mise en place d'une aide carburant de 100 euros. Elle serait "limitée au travailleurs" les plus modestes appartenant aux "cinq premiers déciles" et pourrait atteindre un "maximum de 100 euros par voiture et par an", a déclaré le chef de l'État.

Pour en bénéficier, il faudra donc faire partie des 50% de Français qui gagnent le moins. Une mesure qu'Emmanuel Macron juge "plus pertinente" parce qu'elle s'adressera uniquement aux "personnes qui travaillent et qui ont besoin de rouler".

Une aide similaire avait été mise en place par l'État au premier trimestre 2023. Il fallait alors justifier d'un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14.700 euros. Soit 1.314 euros net par mois pour une personne seule. Et 3.941 euros pour un couple avec deux enfants. 4,3 millions de foyers avaient bénéficié de cette aide pour un coût total de 500 millions d’euros.

La nouvelle mesure annoncée par le chef de l'État sera examinée à l'automne dans le cadre du budget 2024 pour une mise en place "début 2024", estime le ministère de l'Économie et devrait "bénéficier à environ cinq millions de foyers". Elle se basera sur la déclaration des revenus 2022. Pour obtenir cette aide, il faudra se rendre sur le site impots.gouv.fr.