Inflation : Emmanuel Macron peut-il forcer les industriels à baisser leurs bénéfices ou rogner sur leurs marges ?

Emmanuel Macron veut mettre le nez dans les comptes des entreprises de l'alimentaire. En substance, le chef de l'État estime que l'inflation dissimule des bénéfices abusifs. Il veut donc réunir les 60 plus gros industriels du secteur. Mais le président de la République a-t-il le pouvoir de réunir Pepsi, Unilever, Danone, etc. de vérifier leurs marges et, le cas échéant, de leur demander de baisser les bénéfices ?

Emmanuel Macron peut réunir les représentants des grands groupes nationaux et internationaux pour leur demander de faire un effort, mais c'est tout. Il peut aussi demander à des fonctionnaires de la répression des fraudes, la DGCCRF de contrôler les marges. Et après ? Qu'est-ce qu'une marge excessive ? Il faut pouvoir la définir. Tout le monde aura une bonne explication pour justifier les prix, la hausse des matières premières comme le sucre qui continue de grimper, l'obligation de reconstituer des bénéfices après des mois d'efforts avec la hausse des prix de l'énergie...

Les prix sont libres en France, ils sont fixés au cours d'une négociation entre la grande distribution et les marques. Les grandes surfaces peuvent décider de sortir certaines marques, mais on sait que c'est difficile de se passer de Danone dans le rayon des yaourts par exemple. Donc le bras de fer va avoir lieu dans les négociations commerciales, pas à Bercy. Le seul levier dont dispose le gouvernement, c'est d'imposer une taxe supplémentaire sur les profits dits excessifs des entreprises. Mais ça risque surtout de fragiliser les marques françaises. Le reste est de la posture politique, avec le risque de décevoir les consommateurs si jamais les prix ne baissent pas.