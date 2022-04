Carburant : Total, Intermarché, Auchan... Tour d’horizons des remises de prix en station-service

Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement propose une aide de 15 à 18 centimes du litre. Cette aide est directement appliquée à la pompe et est mise en application vendredi. Certains automobilistes ont confié au micro de RTL avoir décidé de faire leur plein spécialement aujourd'hui pour profiter de cette remise, bien que "ça reste quand même très cher. Il y a deux, trois ans, le carburant était à 1,20 euro, ça reste compliqué, là, c'est quand même à 1,92 euro." Les automobilistes considèrent cette aide de l'Etat comme un geste "qui n'est pas suffisant (…) l'Etat pourrait faire un geste beaucoup plus important."

Aujourd'hui, sur un plein de 60 litres, la remise est d'environ onze euros, ce qui fait revenir le prix du plein à celui de la semaine dernière. Pour continuer à aider les automobilistes, certaines marques de station-service font également un geste.

Certaines stations services font elles aussi un geste

Le géant Total a récemment annoncé de nouvelles mesures pour aider ses clients. Le mercredi 9 février, le PDG du groupe a fait savoir au micro de RTL qu'une remise de 5 euros serait appliquée pour les pleins de 50 litres de carburant, soit 10 centimes par litre. Cette aide s'applique depuis le 14 février "pour les populations pour qui la voiture est un bien indispensable." Celle-ci sera appliquée dans les 1.150 stations-services TotalEnergie installées dans des zones rurales, dans des communes de moins de 6.000 habitants et sur les axes qui les relient.

Intermarché met également en place une aide pour ses clients. Surfant sur la vague des remises sur le carburant, la chaîne de supermarché a mis en place une réduction de 5 euros dès 70 euros d'achat sur son site. Cette réduction est valable du 1er au 3 avril, uniquement sur le site et l'application. Cette réduction n'est pas valable sur le carburant, mais la chaîne explique que "18% des Français renoncent à des trajets essentiels à cause du coût du carburant." Le but est de moins peser sur le pouvoir d'achat des Français. Casino a mis en place le même type de réduction.

Auchan propose un bon d'achat de six euros contre au moins trente litres de carburant. Les stations-services de Leclerc, quant à elles, ont appliqué la ristourne du gouvernement en avance. Le 30 mars, certains automobilistes avaient constaté que les prix à la pompe étaient moins élevés dans les stations-service Leclerc, mais uniquement en région parisienne.

Presque tout le monde s'y met parce que le secteur est très concurrentiel. Plus que jamais, ce qui détermine le choix d'une station-service pour un automobiliste, ce sont les prix affichés sur le grand tableau lumineux. Le meilleur conseil, c'est donc de comparer les tarifs et les offres près de chez vous avant de faire le plein.