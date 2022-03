Depuis plusieurs mois, la flambée des prix de l'essence pèse sur le portefeuille des Français. Un problème qui ne risque pas de s'améliorer avec l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le prix des carburants aligne record sur record, il approche la barre des deux euros le litre.

Pour les automobilistes maintenant, l'heure est aux calculs. Toutes les stations-services n'affichant pas le même prix, il ne faut pas hésiter à les comparer. Vous pouvez consulter le site prix-carburant.gouv.fr, mise en place par le gouvernement, pour vous renseigner sur les revendeurs qui affichent les prix les plus avantageux autour de chez vous.

Mais avant de vous lancer dans des comparatifs, il y a quelques habitudes que vous pouvez adopter au volant, pour avoir une "éco-conduite", qui minimise la consommation de carburant.

1. Avoir une conduite adaptée

Dans votre façon de rouler, vous pouvez déjà adapter votre allure, ne pas monter trop haut dans les tours (changer de vitesse à partir de 2.000 T/min pour un moteur diesel et 2.500 T/min pour les moteurs essence), rouler sans à-coups. Le site de la sécurité routière préconise de "démarrer en douceur et passer sans attendre le rapport supérieur pour éviter les sur-régimes", ce qui peut entraîner "une surconsommation de carburant de 20%". Même conseil au niveau de votre freinage, anticipez les ralentissements et utilisez le frein moteur plutôt que la pédale de frein.

2. Réduire sa vitesse

En réduisant votre vitesse de 10 km/h vous pouvez économiser un litre aux 100 et réduire de 12,5% les émissions de CO2 sur 500 km. Pour rappel sur un trajet de 100 kilomètres, rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h rallonge la durée votre trajet de seulement 4 minutes. Dans les embouteillages, si votre voiture n'est pas équipée d'un système "stop and start", et qu'elle est arrêtée plus de 20 secondes, n'hésitez pas à également couper le moteur. Dans ce cas, vous économiserez de l'ordre de 10 à 15% de carburant.

3. Vérifier l'état des pneus et de votre véhicule

L'entretien du véhicule est à ne pas négliger, car un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant "pouvant aller jusqu’à 25%", précise la sécurité routière. L'état des pneus doit également être régulièrement contrôlé car il influe sur votre consommation de carburant. S'ils sont sous-gonflés, c'est 2 litres aux 100 kilomètres en plus. Les professionnels conseillent ainsi de vérifier la pression au moins une fois par mois.

4. Surveiller son chargement

Il faut faire aussi attention aux chargements, car une voiture plus lourde consomme plus d'énergie. 100 kg supplémentaires entraînent une surconsommation de 5%. Préférez une remorque plutôt qu'un coffre de toit qui génère une surconsommation de 15 à 20% s'il est rempli. Et pensez à l'enlever une fois que vous n'en avez plus l'utilité, tout comme les galeries de toit.

5. Éviter la climatisation inutile

On pourrait croire que la climatisation n'influence pas sur votre consommation d'essence, pourtant si. Utilisez avec parcimonie le chauffage et la clim et ne les poussez pas à fond tout de suite, car dans ce cas vous faites bondir la consommation de 20%. "La surconsommation de carburant des véhicules due à la climatisation peut atteindre 10% sur route et 25% en ville", explique la sécurité routière.