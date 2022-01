30%, -50% et jusqu’à -70% sur les marques préférées des Français, voilà le genre de rabais sur les étiquettes qui fait chavirer les consommateurs et s’affronter deux circuits géants de déstockage. D’un côté, les pionniers du genre, ces magasins d’usines devenus des villages de marques, comme Marques Avenue, Mac Arthur Glenn ou Neinver. De l’autre, les rois des ventes privées en ligne, de Veepee à Brandalley, jusqu’aux nouveaux venus comme The Bradery.

Pour eux, cette année, la crise du Covid a peut-être du bon. Avec ces confinements à répétition, jamais les enseignes traditionnelles n’ont autant croulé sous les stocks d’invendus de vêtements, de chaussures, ou d’objets de décoration…

Dans cette bataille entre professionnels des soldes permanentes, comment se joue la différence ? Pour vous attirer, ces "outlets" misent sur un accueil digne des meilleurs centres commerciaux. Restaurants, loisirs, tout est fait pour transformer cette chasse aux bonnes affaires en un pur shopping de loisirs.

