Café : faut-il opter pour une machine à grain ?

2,5 milliards de tasses en sont consommées chaque jour dans le monde : le café domestique, meilleur ami de nos réveils difficiles, est en train de connaître une petite révolution. S'il est aujourd'hui consommé en grande partie sous forme de petites capsules, cela est en train de changer, et à très grande vitesse avec la croissance exponentielle des ventes de machines expresso à grains.



Les ventes ont progressé de 86% sur un an, et même de 105% au premier semestre de cette année 2021. En valeur sur le marché, les machines à grains viennent de doubler les cafetières à capsules. Du jamais vu

Une évolution qui s'explique en partie par le prix de ces machines à grains : 420 euros en moyenne contre à peu près 50 pour celles à filtres ou à capsules. Tout de même, 560.000 expresso broyeur vendu l’an dernier, c'est six fois plus qu’il y a quatre ans.

Un investissement sur le long terme

Au premier abord, le prix paraît dissuasif, mais il faut quasiment le voir comme un investissement. Le prix au kilo des capsules de George Clooney, de la marque Nespresso, c’est 60€ pour l’entrée de gamme. Le café grain à qualité équivalente s'achète à… 10€ le kilo. Si vous buvez 3 cafés par jour, vous économisez donc environ 300€ par an. La première année, vous amortissez la machine, la deuxième vous économisez beaucoup d’argent.



Salvador, Mexique, Colombie. Sur les étagères, des dizaines de variétés de cafés en grains. Jacques achète le sien comme une achète une bouteille chez le caviste. "J'aime quand il y a de l'acidité, explique ce consommateur, avant, j'avais une machine Nespresso, mais lorsqu'on allait au bar, ça n'avait pas le même goût. On a franchi le pas et on est très contents".



Un gout vrai, franc, loin des saveurs standardisées de la grande distribution affirme David le barista, fier de présenter son grand cru d’Ethiopie : "Il y a une petite acidité, un côté très floral, en attaque il y a un côté fruité qui donne vraiment une tasse agréable".

Un bon café qui a de beaux jours devant lui prédit Christophe Servell, le fondateur de Terre de café, 5 boutiques à Paris : "on veut mieux manger, mieux consommer, savoir d'où viennent les produits, comment ils sont faits. Quand on consomme des meilleurs produits, on apprend à consommer moins et mieux. Le café, ça s'inscrit dans la durée". D’autant qu’une nouvelle clientèle émerge ces dernières années, plus soucieuse de l’environnement et qui ne veut plus entendre parler des polluantes petites capsules d’aluminium.

Christophe Servelle, vice-président du collectif café et patron de Terre de Café. Crédit : RTL

La dernière chose qui manque, c’est de le faire savoir, car la progression folle de ces machines à grains, c'est aujourd'hui uniquement grâce au bouche à oreille. Il ne manquait plus qu’une campagne de pub pour que tout soit "perfetto", le slogan du nouveau spot de DeLonghi, leader mondial des expresso broyeur, sorti le vendredi 3 septembre.

La marque s’est offert une arme ultime anti George Clooney et Nespresso : l'acteur Brad Pitt. 100 millions d’euros de budget pub, avec 10 millions consacrés à la France. C'est beaucoup, mais comme pour les machines, au début, c’est un investissement, et après ça rapporte.