publié le 24/08/2018 à 18:02

Le célèbre magazine américain Forbes vient de publier son classement des acteurs les mieux payés au monde. C'est George Clooney qui y figure premier. Le comédien a empoché la somme de 239 millions de dollars (206 millions d'euros) entre juin 2017 et juin 2018.



Un gain très élevé qui s'explique, non pas par sa présence dans les salles de cinéma [il n'a joué dans aucun film depuis 2016 et le classement prend en compte tous les types de revenus] mais par le très bon fonctionnement de sa société de tequila, Casamigos, vendue en 2017 pour un milliard de dollars.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l'ex-catcheur Dwayne Johnson. L'acteur de la saga Fast and Furious a gagné 124 millions de dollars. En troisième position, on note l'apparition de Robert Downey Jr. (Iron Man) avec 81 millions de dollars. Ce n'est d'ailleurs pas le seul super-héros à figurer dans ce classement. Chris Hemsworth (Thor) arrive quatrième avec 64,5 millions de dollars. Juste derrière, à la cinquième place se hisse Jackie Chan (The Foreigner). Il a remporté 45,5 millions de dollars.

Les stars, Will Smith (42 millions de dollars), Akshay Kumar (40,5 millions de dollars), Adam Sandler (39,5 millions de dollars), Salman Khan (38,5 millions de dollars) et Chris Evans (34 millions de dollars) viennent compléter le classement. Une nouvelle fois, celui-ci témoigne des inégalités salariales à Hollywood entre les hommes et les femmes. Scarlett Johansson, première du classement féminin, a gagné "seulement" 40,5 millions de dollars.