publié le 30/12/2019

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rappelé, le 30 décembre 2019, onze produits défectueux. "Une fragilité de la capsule a été mise en évidence, celle-ci peut casser sous l'effet de la pression et entraîner la présence de morceaux de plastique dans la tasse du consommateur", explique l'institution.



Les produits concernés sont des boîtes à 16 capsules de la marque Casino (expresso, expresso intenso, grande, lungo, cappuccino et décaféiné). Trois autres produits, de la marque Leader Price et deux de la marque Franprix, ont été identifiés également et retirés de la vente, rapporte Franceinfo.

Ces capsules à café défaillantes, pouvant se briser sous l’effet de la pression, entraîneraient de graves lésions, notamment au tube digestif. La DGCCRF recommande à toutes les personnes qui en détiennent de ne pas les utiliser et de les rapporter en magasin.