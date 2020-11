publié le 18/11/2020 à 19:45

Nicolas Chabanne, fondateur de C’est qui le Patron, était l'invité de RTL ce mercredi 18 novembre pour présenter L’Appli des Consos. "Vous connaissez tous Yuka, cette application qui permet de scanner des produits. Yuka, on voit un produit qui est vert ou rouge. Là vous avez 6 questions", explique Nicolas Chabanne.

Cette application va donc s'adapter aux besoins du consommateur en vous demandant l'importance pour vous, de l'origine, la nutrition, l'équité et le bien-être animal, le prix, etc. Le fondateur de l'application explique que celle-ci a déjà référencé "plus de 100.000 produits". "C'est rééclairer tout le rayon, à partir de ses attentes personnalisées", précise t-il.

Nicolas Chabanne explique également avoir mis l'accent sur la transparence avec les entreprises. "Comme on ne veut pas croire sur parole ce qu'on nous dit, parce qu'il y a beaucoup de défiance en ce moment, nous les consommateurs, on va voir directement chez le fabricant, on demande des preuves", poursuit-il. "Ce lien direct du consommateur qui vérifie, ça change tout".