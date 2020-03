L'appli Yuka condamnée après une plainte de l'industrie de la conserve

publié le 11/03/2020 à 19:33

L'appli Yuka, plébiscitée par des millions de consommateurs qui s'appuient sur sa notation des produits pour faire leurs courses, vient d'être condamnée par le tribunal de Versailles. En cause, un billet dans le blog alimenté régulièrement par Yuka expliquant les raisons des différentes notes attribuées à tel ou tel produit.

Le 23 octobre 2019, le billet signé par "Julie de Yuka" faisait l'inventaire des avantages et inconvénients des différents emballages et s'intitulait "Halte aux emballages toxiques", relaie BFMTV. Et il semble que le contenu ait mis vent debout les professionnels de la Fédération française des industries des aliments conservés. Ceux-ci ont alors décidé d'avoir recours à la justice.

En effet, le texte pointait les risques des emballages en aluminium, auxquels le consommateur est aujourd’hui trente fois plus exposé qu'en 1950. Pourtant, le texte expliquait que les conserves étaient sans risque car étant composées de fer blanc pour 80% d'entre elles, ou d’aluminium avec film protecteur empêchant la contamination des aliments. Ce qui ne semble pas satisfaire les professionnels des boites de conserve.

Suppression du passage litigieux

Selon eux, Yuka s'appuyait sur un unique article de nutritionniste pour évoquer les dangers de l'aluminium, et qu'il y avait un doute et une confusion chez le consommateur, d'autant que l'aluminium et la conserve étaient indiqués comme "à éviter au maximum", rapportent nos confrères.

Résultat, le tribunal de Versailles a fini par condamner Yuka le 5 mars, estimant qu'il y a "une généralisation abusive relative à tous les emballages dans lesquelles les aliments sont conservés". Yuka s'est vu obliger de supprimer le passage litigieux, avec 500 euros de pénalité par jour de retard.

De plus, l'appli est condamnée à verser 3.000 euros à la Fédération française des industries des aliments conservés. Les changements ont été effectués cinq jours plus tard, a constaté BFMTV.