Business With Attitude : suivez la cérémonie de remise du prix ce lundi

Crédit : iStock / Getty Images Plus

Le prix Business With Attitude récompense une femme entrepreneuse

publié le 14/09/2020 à 20:00

Pour la deuxième année consécutive, RTL s'est associé à Madame Figaro pour le Prix Business with Attitude (BWA), qui récompense une femme entrepreneuse dans une des cinq catégories suivantes : "Création", "Engagement", "Next Tech", "Savoirs" et "Services". Cette année, la cérémonie de remise du prix se déroulera le lundi 14 septembre au "3 Mazarine" à Paris. Un événement à suivre en direct à partir de 20h30 sur le site de Madame Figaro.

Lors de cette ultime étape, les cinq finalistes monteront sur scène pitcher le concept de leur entreprise. Le jury sera présidé par Morgane Miel, rédactrice en chef adjointe de Madame Figaro. À l'issue de la présentation des projets, le public pourra participer au vote sur le site du magazine. La cérémonie sera présentée par Christelle Rebière, journaliste à RTL, et le philosophe Charles Pépin interviendra pour parler de "l'art de la décision".

Qui sont les cinq finalistes du prix cette année ?

Camille Le Gal est la fondatrice de FairlyMade, une start-up qui aide les entreprises de mode à produire de manière éco-responsable. Elle concourt dans la catégorie "Création".

Virginie Hils est la créatrice de Comptoirs de campagne, un réseau multiservice destiné à lutter contre la disparition de l'économie locale dans les petits villages de France. Elle concourt dans la catégorie "Engagement".

Avec sa plateforme NomadPlay, Clothilde Chalot propose à toutes et tous de jouer au sein d'un orchestre symphonique. Elle concourt dans la catégorie "Savoirs".

Julie Davico-Pahin a développé des ombrières - panneaux protégeant les cultures du soleil - intelligentes au sein de son entreprise Ombrea. Elle concourt dans la catégorie "Next Tech".

Sur Deuxiemeavis.fr, Pauline D'Orgeval permet aux patients d'obtenir un deuxième avis gratuit en cas de maladie grave. Elle concourt dans la catégorie "Services".

Les cinq finalistes du Prix Business With Attitude 2020. Crédit : Prix Business With Attitude