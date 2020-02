Business with Attitude : Comptoir de Campagne veut revitaliser les zones rurales

publié le 16/02/2020 à 17:32

La quatrième édition du concours Business with Attitude, organisé par Le Figaro Madame en partenariat avec RTL, récompense les femmes créatrices d'entreprise en France. En attendant la finale, qui aura lieu le 26 mars prochain, Virginie Hils, finaliste, est l'invité de RTL pour parler de sa start-up.

Avec Comptoir de Campagne, elle souhaite proposer des lieux multi-services à l'heure où il y a de moins en moins de commerce dans les campagnes. L'objectif : regrouper tous les services au même endroit, un café, un pressing, un bureau de poste.



"On veut réinventer le cœur d'un village. Un village sur deux n'a plus de commerce en France et se transforme en cité dortoir. On veut réinstaurer un lieu de vie, un lieu de convivialité", explique Virginie Hils. Pour que le projet voit le jour, il est également porté par la municipalité. Pour chaque village, "on interroge les habitants afin de savoir ce dont ils ont besoin", dit la créatrice.

Virginie Hils résume son projet ainsi : "une entreprise de l'économie sociale et solidaire vouée à revitaliser les zones rurales, ramener du service et du lien". Aujourd'hui, 9 comptoirs ont déjà été installés.