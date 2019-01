publié le 26/10/2018 à 08:09

Pour la troisième année consécutive, le magazine féminin Madame Figaro organise son prix Buisness With Attitude dont RTL est partenaire. Ce dernier récompense des femmes qui entreprennent dans différents domaines tels que la Tech, les services ou encore le social.



Ouvertes en août dernier, les candidatures seront fermées ce vendredi 26 octobre à minuit. Il n'est pas encore trop tard pour déposer son dossier (formulaire de candidature à retrouver ici, conditions à retrouver sur le site de Madame Figaro) et espérer pouvoir faire partie des quinze demi-finalistes dont les profils seront soumis au début du mois de novembre au vote des lectrices du magazine.

Début 2019, les membres du jury décideront qui, parmi ces quinze personnalités, seront sélectionnées pour la finale prévue en avril prochain. La gagnante de cette troisième édition succédera ainsi à Claude Terosier (Magic Makers) et Géraldine Le Duc (NH TherAguix).

À la clé, un programme d'accompagnement sous la forme d'ateliers, d'abord généraux, puis sur-mesure, selon les besoins des entreprises.



Un prix où tout le monde gagne

Vous pensez qu'il est trop tard pour candidater ? Balayez tout de suite cette idée de votre esprit car selon Jean Sébastien Stehli, rédacteur en chef de Madame Figaro, il n'y a justement rien à perdre à le faire... et tout à gagner.



Les candidates, qu'elles soient retenues ou pas dans la liste des finalistes, "entrent toutes dans l'écosystème du groupe Figaro", explique le rédacteur en chef. Certaines se voient par exemple tirer le portrait, tandis que d'autres répondent à des interviews, accueillent des journalistes pour des reportages ou sont sollicitées pour des enquêtes.

Le Prix Business With Attitude crée une énergie très positive Jean Sébastien Stehli, rédacteur en chef de "Madame Figaro" Partager la citation





Les candidatures qui feront alors la différence au moment des délibérations devront témoigner d'une certaine "rupture avec ce qui se fait", précise Jean Sébastien Stehli avant d'ajouter : "On cherche des projets qui ont de l'avenir". Au-delà de cela, aucun profil particulier n'est attendu. D'autant plus qu'à travers ce programme, le magazine Madame Figaro recherche également de l'inspiration.



"Le Prix Business With Attitude crée une énergie très positive, pour nous autant que pour elles", raconte Jean Sébastien Stehli. "On garde des liens forts, on les sollicite, on les suit et surtout, en-dehors du journal, on est mêlé à un monde de femmes très talentueuses qui nous inspirent et nous donnent de l'énergie". Allez, plus aucune excuse, si vous le pouvez, candidatez !



Pour tout savoir sur le Prix Business With Attitude, rendez-vous ici.