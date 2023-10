Bubble tea : une consommation excessive favoriserait la dépression et l'anxiété

C'est une tendance qui pourrait faire plus de mal que de bien. Le bubble tea, cette boisson lactée originaire de Taïwan et très en vogue en France, provoquerait de l'anxiété, des épisodes dépressifs et même des idées suicidaires chez les jeunes. C'est le constat d'une récente étude entreprise par l’Université Tsinghua et l’Université centrale des finances et de l’économie de Chine et publiée cette semaine dans la revue médicale Journal of Affective disorders.



Des chercheurs ont interrogé 5.281 étudiants de Pékin pour connaître leurs habitudes de consommation ainsi que l'état de leur santé mentale. Selon eux, 20,6% des étudiants sondés consommeraient entre 2 et 3 tasses de bubble tea par semaine et il s'agirait en majorité de femmes. Ceux dont la consommation excèderait 6 tasses par semaine seraient les plus touchés par l'anxiété et la dépression.



Pourquoi cette corrélation ?

Le sucre présent dans cette boisson serait la cause principale de ces troubles mentaux. En mars 2023, une étude mettait déjà en lumière le risque accru de symptômes dépressifs en cas de surconsommation de barres chocolatées, brioches, et autres préparations alimentaires prêtes à l'emploi. À cela s'ajoute la présence naturelle de caféine dans ces thés au lait, qui engendre, elle, un sentiment de dépendance. Consommée trop régulièrement, cette boisson provoquerait une addiction et un moyen de "réguler ses émotions".

Les chercheurs recommandent donc la mise en place de mesures pour informer la population des risques psychologiques et physiques liées à la surconsommation de cette boisson ainsi que la restriction des publicités sur ce produit.

