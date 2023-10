Commerce : le bois français "pillé" par la Chine

Le bois français est acheté par les Chinois, au détriment de producteurs français. Une pratique qui permet au pays de ne pas couper ses forêts. Ainsi, en Isère, un exportateur de bois chinois a acheté plusieurs tonnes de bois coupé dans le Vercors à un prix exorbitant lors d'une vente aux enchères.

Le bois issu d'épicéas ou de sapins a été acheminé par camion pour rallier Rotterdam, aux Pays-Bas, une ville à 1.000 km de sa région de provenance. Ensuite, le bois y a été acheminé par bateau jusqu'à l'Empire du Milieu, à 8.000 km de là. Puis, il revient en France sous forme de meubles.

Pour Michaël Kraemer, maire de la commune de Lans-en-Vercors, cette pratique n'a pas de sens : "C'est absurde, c'est révoltant et c'est ahurissant de voir ça. On ne peut pas aujourd'hui couper du bois en montagne et lui faire traverser la moitié de l'Europe, le mettre sur des bateaux et aller en Chine. Pour moi, le bois, ça reste du circuit court. On a des scieries au pied de nos montagnes", défend le maire.

Un désastre environnemental et commercial qui frappe de plein fouet les producteurs alpins. La situation énerve Stéphane Eymard, patron d'une grande scierie dans le Vercors et président départemental des Scieurs et exploitants forestiers : "C'est tout à fait scandaleux, inadmissible qu'on puisse voir nos bois qui ont été plantés par nos aïeux expédiés en Chine. Aujourd'hui, j'ai une quarantaine de salariés. Si tous les bois partent en Chine, ma scierie, elle est fermée", explique-t-il, emporté par l'émotion. Il en appelle aux pouvoirs publics et dénonce ce qu'il appelle du "pillage".

