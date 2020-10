Black Friday et Amazon Prime Day : quelles sont les différences ?

publié le 13/10/2020 à 06:22

Moins connu que le célèbre Black Friday, l'Amazon Prime Day est lancé le 13 octobre. L'opération promotionnelle est initialement prévue en juillet mais la crise sanitaire l'a positionnée à un mois et demi avant le Black Friday, qui se déroule en novembre. Mais quelles sont différences entre ces deux opérations ?

La première est évidente : le Prime Day d'Amazon est réservé aux adhérents du programme Amazon Prime, qui coûte 49 euros par an et permet plusieurs avantages comme se faire livrer ses commandes plus rapidement par exemple. Au contraire, le Black Friday est une offre promotionnelle ouverte à tous.

De son côté, le Black Friday dure une journée tandis que le Prime Day, deux jours. Toutefois, Ouest France indique que beaucoup de vendeurs sur les sites marchands qui participent au Black Friday ainsi qu'Amazon pour le Prime Day, proposent souvent des promotions en amont de la date officielle.