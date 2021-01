publié le 20/01/2021 à 09:36

La célèbre marque de sandales Birkenstock s'apprête à être vendue pour un prix faramineux. Il y a huit jours, on évoquait Docteur Martens qui va entrer en bourse, et bien cette fois, c'est Birkenstock qui s'apprête à quitter le giron familial, celui de la famille du même nom, en Allemagne, pour près de 4 milliards d'euros, selon l'agence Bloomberg.

24 millions de paires de sandales vendues par an dans le monde entier : des chaussures très moches et très confortables, vendues entre 70 et 100 euros, avec la célèbre semelle en liège qui épouse la forme du pied comme un matelas à mémoire de forme.



L'entreprise date de 1774, en d'autres termes, Voltaire aurait quasiment pu porter des Birkenstock quand il était hébergé au château de Sans souci par Frédéric 2, près de Berlin. Mais en réalité, l'essor de l'entreprise date d'un siècle plus tard.

Des ventes en forte hausse pendant le confinement

Comme Docteur Martens, allemand lui aussi, Birkenstock a conçu des chaussures orthopédiques au départ et des chaussures de travail. Et ça se voit. Elles sont d'ailleurs toujours portées dans bon nombre d'hôpitaux allemands par le personnel. Mais aussi par les stars, car "le moche et confortable" est devenu à la mode.

L'usine principale de Birkenstock se trouve en Allemagne à la frontière polonaise. Près de 4.000 employés travaillent pour le chausseur, qui a considérablement élargi sa gamme. Le liège a été remplacé par une matière synthétique, car il sent quand il pleut. Par ailleurs, l'entreprise consomme quelque 500.000 peaux de vaches par an, soit l'équivalent de 300 terrains de foot. Elle a également développé des chaussures véganes.

Mais le plus singulier, c'est que Birkenstock a vu ses ventes progresser fortement en 2020 grâce au confinement. De fait, c'est la chaussure de travail idéale pour le télétravail, et même pour les réunions en zoom, parce que personne ne voit vos pieds.

Pourquoi les propriétaires veulent-ils vendre ?

Quant à la valeur de l'entreprise et sa rentabilité actuelle : 720 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 100 millions de bénéfices. Un ratio qui n'est pas très loin de certaines entreprises du luxe. Ce sont des fonds d'investissements qui sont candidats au rachat. Pour rappel, des fonds d'investissement sont des sociétés financières qui ont une solide expérience pour développer les entreprises. Elles les gardent 5, 7 ou dix ans, et les revendent ensuite avec une plus-value.

Les investisseurs doivent estimer que Birkenstock a encore du potentiel de croissance, et qu'un jour ou l'autre, ils pourront suivre les pas de Doc Martens, c'est-à-dire, de mettre en bourse l'entreprise, en profitant de sa notoriété. En attendant, l'entreprise s'est diversifiée dans un secteur inattendu pour un fabricant de sandales rudimentaires, les cosmétiques, fabriqués à partir de la matière qui a rendu mythique le nom de la famille, le liège.