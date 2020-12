Confinement : "Le jeu de société a progressé de plus de 10%" en 2020 selon Joué Club

publié le 26/12/2020 à 11:36

La période des fêtes additionnée à cette année de crise sanitaire et de confinements a engendré une forte augmentation de la vente des jeux de société. Comme l'explique Franck Mathais, le porte-parole national de JouéClub, "le jeu de société a progressé de plus de 10% depuis le début de l'année" et "un jouet sur cinq vendu en France est aujourd'hui un jeu de société".

Franck Mathais souligne qu'avec les mesures restrictives liées au confinement, "le jeu de société est ce qui va permettre de se rassembler et de partager un moment ensemble, en famille ou à deux". Durant la période des fêtes, il informe également que "les classiques, comme les poupées Barbie, les Lego et les Playmobil ont repris, un petit peu, le dessus sur le marché" des cadeaux et ont "très bien fonctionné".

Enfin, le porte-parole national de JouéClub fait savoir que, malgré la crise sanitaire, "les clients ont dépensé autant qu'avant" pour Noël. "Noël est la fête préférée des Français, c'est celle qui réunit la famille où on privilégie les enfants et le niveau de dépenses constaté dans nos magasins est équivalent à celui de l'an dernier", explique-t-il.