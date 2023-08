Barbecue : l'électrique va-t-il vraiment remplacer celui au charbon dans le cœur des Français ?

Au charbon, au gaz, ou électriques, les barbecues sont incontournables en été. En un an, les Français ont acheté près de 1,35 million de barbecues, pour un montant total de 204 millions d'euros. Le marché des grillades a néanmoins connu une baisse des ventes de 17% depuis le début de l'année.

Plusieurs facteurs expliquent le phénomène. Il y a d'abord eu la météo, qui n'a pas toujours été clémente au printemps et en cette période estivale, puis la hausse des prix qui a pesé sur les budgets, les barbecues ayant aussi subi l'inflation. En un an, le prix moyen d'un barbecue électrique a augmenté de 18%, il est passé de 64 à 75 euros en moyenne. Celui au charbon a augmenté de 16%, avec des prix passant de 102 à 120 euros en moyenne. Pour ce qui est du modèle à gaz, c'est le moins touché, avec une augmentation de 8%, les prix passant de 368 à 400 euros.



Le barbecue électrique, un pilier du marché avec un tiers des ventes

L'année dernière, les planchas et barbecue électrique avaient dépassé pour la première fois les ventes de barbecues au charbon, avec 44% pour l'électrique contre 39% pour le charbon.

Cette année, le charbon est revenu à la mode, et s'est placé numéro 1 des ventes. Généralement, ceux qui achètent des barbecues se tournent davantage vers le barbecue traditionnel. Il représente désormais 45% du marché, devant le barbecue électrique (33% des ventes) et le barbecue/plancha au gaz (22% des ventes).

Il est cependant encore trop tôt pour confirmer le retournement du marché. Frédéric Rousseau, chef de produit cuisson chez Fnac Darty, a noté que les habitudes ont changé. Le barbecue électrique reste actuellement un pilier du marché avec un tiers des ventes et une clientèle urbaine. "On a constaté une hausse des ventes des barbecues électrique depuis deux trois ans, avec l'effet confinement. Ce sont des produits qui peuvent être utilisés dans un appartement ou sur un balcon, contrairement au barbecue à charbon qui eux doivent être utilisés exclusivement en extérieur et qui peuvent aussi être soumis à des interdictions en période d'été".

Pour l'expert des barbecues, l'électrique séduit notamment par sa facilité d'utilisation et d'entretien,"ce sont aussi des produits qui prennent peu de places et qui vont pouvoir toucher un public beaucoup plus large et pas seulement des particuliers qui ont une maison avec un jardin", a-t-il souligné.



Le barbecue électrique aura également, pour la première fois en 10 ans, une épreuve au championnat de France du Barbecue, qui se déroulera les 9 et 10 septembre prochains à Saintes-Maries-de-la-Mer.