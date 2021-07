Virements bancaires : une assurance leur prélève plus de 2.000 euros sans leur accord

Loïc, comme tous parents de 3 enfants, fait attention avec sa femme à ses dépenses. Une à deux fois par semaine, cette dernière vérifie si tout est en ordre sur les comptes bancaires. Et en novembre 2018, elle observe des prélèvements sur plusieurs mois, avec des sommes de 18 euros environ.

La femme de Loïc demande alors à sa banque de faire opposition sur ces montants dont elle ne connait pas le destinataire. Depuis, elle a changé de banque en avril 2019. Et en mai 2021, lors d’un contrôle de routine, elle remarque une nouvelle fois 3 prélèvements de 29.99 euros consécutifs !

Directement, Loïc et sa femme font opposition et reprennent tous les relevés depuis 2019. Au total : près de 100 prélèvements, pour un total de 2.501,19 euros ont été virés vers une société avec 3 libellés différents. Une assurance multimédia serait le destinataire.

Aucun remboursement n'arrive

Après l’avoir contacté, on dit finalement au couple qu'il aurait souscrit par téléphone en août 2017. C’est impossible pour Loïc car il ne prend jamais d’assurance pour ses téléphones. Surtout, il n'accepte aucun contrat sans le signer de sa main !

Loïc décide alors d'envoyer un courrier au siège avec l’ensemble des montants prélevés. Jusqu’à aujourd’hui, aucun remboursement ne s’est fait ! Loïc et sa femme ont de s'être fait leurré sans avoir vu ces petites sommes prélevées chaque mois. Ils ne comprennent pas comment ils ont pu continuer à être prélevés dans leur nouvelle banque sans avoir fourni les coordonnées.

Avec 3 enfants et un projet de construction, 2.501 euros n’est pas une petite somme ! Et ils ne savent plus quelles démarches réaliser. Le couple compte sur l'aide de Julien Courbet pour que les prélèvements cessent et qu'on leur rembourse les 2.501 euros.