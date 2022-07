Bac 2022 : tout ce qu'il faut savoir sur les rattrapages

Les 710.000 candidats qui passaient leur baccalauréat ont découvert ce mardi matin les résultats de cette édition 2022. Et si pour beaucoup, les résultats ont été positifs, pour d'autres, cela se jouera aux rattrapages.

Et il faudra être très vite prêt, puisque les rattrapages commencent dès ce mercredi pour certains élèves. Les rattrapages se dérouleront ainsi du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet. Pour rappel, sont concernés seulement les élèves ayant eu entre 8 et 9,99 de moyenne générale.

Pour cette "ultime" chance d'obtenir son diplôme, les bacheliers vont devoir choisir entre deux matières à rattraper. Chaque matière fait l'objet d'un examen oral qui se déroule en deux temps : une préparation de 20 minutes, suivie d'un entretien de 20 minutes devant un examinateur. Avant de démarrer l'examen, l'élève tirera au sort deux questions et traitera seulement l'une des deux.

Les examinateurs conseillent généralement de choisir l'épreuve ou ils ont obtenu la moins bonne note, car ils considèrent que c'est plus simple à rattraper. Pour ceux qui ont plus de retard, il est préférable de choisir la matière avec le plus gros coefficient pour essayer de passer au-dessus de la barre fatidique des 10/20.

Après les épreuves, les élèves n'auront pas le temps de stresser, puisque les résultats seront disponibles l'après-midi même du jour où ont été passées les épreuves.

