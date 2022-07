Bac 2022 : le mot “ludique” a provoqué la panique chez certains candidats

"Le jeu est-il toujours ludique". L'épreuve de Français au bac professionnel a perturbé de nombreux lycéens. Le mot "ludique" a fait l'objet de nombreuses interrogations. Il était tout simplement inconnu d'une partie des élèves. Il y a donc eu de nombreux hors sujet qui peuvent faire perdre jusqu'à 10 points sur la note finale.

"Je me souviens quand on l'a lu, on s'est tous regardé... Ce n'était pas dans le programme scolaire le mot ludique. On n'avait jamais entendu le mot ludique durant nos trois années de lycée. On avait les documents mais ils n'avaient pas de rapports avec le mot ludique", se souvient un lycéen professionnel au micro de RTL.

"De mes connaissances, j'ai essayé de voir à quoi correspondait le mot. De ce que j'ai écrit, le mot ludique signifie 'jouer en apprenant'. Et ensuite j'ai fait une vingtaine de lignes. C'était compliqué de faire quarante lignes sur un mot qu'on ne connaissait pas. Je sais qu'en sortant de la salle je me suis dit que ça allait être compliqué", détaille l'élève.

La publication des résultats confirme la crainte du lycéen : "J'ai eu 10,5 et je suis très mitigé. S'ils avaient remplacé le mot ludique par autre chose, ma moyenne ne serait pas à 10 mais à 15".

