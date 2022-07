Baccalauréat 2022 : que faire si on n'a pas réussi l'examen ?

L'attente est enfin terminée pour les milliers de lycéens qui ont passé leur bac cette année. Depuis 8h du matin ce mardi, les élèves se ruent sur les panneaux d'affichages ou sur internet dans l'espoir de trouver la mention "admis" à côté de leur nom.

D'après les premières estimations, qui ne sont pas définitives puisque les académies ont jusqu'à 18h pour publier leurs résultats, plus de 92% des candidats au bac auraient obtenu le si précieux diplôme. Les résultats définitifs seront publiés mardi soir. Lors d'un déplacement au lycée Marx-Dormoy de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Pap Ndiaye a affirmé que ces premiers résultats "indiquent une baisse par rapport aux années précédentes". Le ministre de l'Éducation nationale a également souligné que "c'est la première année réelle de la réforme du bac qui n'est pas entravée par la crise sanitaire".

Plusieurs milliers de candidats au baccalauréat auront donc échoué, mais pas de panique, il existe trois alternatives.

1 - Retenter sa chance

Si vous avez obtenu une note inférieure à 8/10, vous savez déjà que vous n'avez malheureusement pas réussi vos examens. Même si ne pas avoir son bac n'empêche pas de trouver un emploi, il est possible que vous ayez prévu des études qui nécessitent d'avoir le précieux sésame en poche.

Comme pour toutes les autres années, vous pouvez redoubler votre terminale. D'après l'Étudiant, 80% des redoublants décrochent leur bac la seconde fois. Pour autant, redoubler sa terminale n'est pas aussi simple que redoubler une autre classe. Votre rectorat étant parti du principe que vous ne seriez plus élève au lycée après les examens, vous n'êtes pas réinscrit automatiquement. Il faut donc s'adresser au rectorat pour une demande de dérogation.

Vous pouvez aussi décider de passer le bac l'année suivante en candidat libre. Si cette option vous permet de ne plus retourner sur les bancs du lycée, il est difficile de garder la motivation toute l'année sans professeurs ni rythme régulier. Pour s'inscrire à l'examen du bac en candidat libre, vous devez vous inscrire auprès de votre académie. Au regard des années précédentes, les inscriptions devraient être ouvertes en décembre 2022, pour la session 2023.

2 - Entrer dans une formation accessible sans le bac

Si vous n'avez pas réussi à avoir votre bac, mais qu'une seconde année de terminale vous effraie, il existe une solution pour que vous continuiez vos études. En effet, certaines formations sont accessibles sans avoir obtenu le bac. C'est notamment le cas du CAP qui est une formation ouverte dès la troisième.

Selon le milieu dans lequel vous souhaitez continuer, ou débuter, une formation, renseignez-vous auprès des écoles. Certaines proposent des formations accessibles uniquement sur entretien de motivation.

Si vous souhaitez vous tourner vers des métiers du milieu du sport, le ministère chargé des Sports propose deux diplômes ouverts aux personnes qui n'ont pas eu leur bac : le CPJEPS (Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) qui vous donnera un niveau CAP, et le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), qui vous donnera un niveau bac.

Vous pouvez également vous orienter vers les DE, les Diplômes d'État, qui vous permettront par exemple de devenir aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de puériculture ou même d'accéder à des métiers de l'aide sociale.

Attention, depuis 2019, les formations BTS ne sont plus ouvertes aux étudiants sans le baccalauréat.

3 - Trouver un métier accessible sans diplôme

Vous avez raté votre bac et vous n'avez plus le courage de continuer des études ? Pas de panique, il existe de nombreux métiers qui peuvent être obtenus sans diplômes. Sans le bac ni autre diplôme en poche, vous devrez commencer en bas de l'échelle, mais cela pourrait bien être formateur.



Par exemple, commencer en tant que serveur, puis passer manageur et se former suffisamment pour être capable financièrement et techniquement de diriger sa propre affaire dans la restauration. Vous pouvez également entamer des formations pendant que vous travaillez, notamment grâce au Compte personnel de formation (CPF).



Ce schéma est applicable aux métiers de la vente, de la logistique, du service, de l'hôtellerie, d'aide ménagère, du transport ...

