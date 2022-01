Automobile : les voitures sans permis de plus en plus convoitées par les jeunes

Automobile : les voitures sans permis de plus en plus convoitées par les jeunes

Les voitures sans permis font de plus en plus d'adeptes en France, en particulier parmi les jeunes. Les ventes ont par ailleurs explosé l'an dernier avec une hausse à hauteur de 82%, c'est tout simplement historique. Notre reporter Christophe Bourroux a voulu tester l'un de ces véhicules pour rallier Paris à Chartres ce jeudi 20 janvier.

On est encore sur un marché modeste avec 24.000 véhicules neuf immatriculés l'an dernier mais partout dans les concessions c'est la ruée avec une poussée ces derniers mois. On remarque deux gros acteurs français qui se partagent le marché Aixam et Ligier. Citroën arrive également sur le marché et a déjà fait sensation avec son petit modèle électrique de 2,41 mètres de long. Ce véhicule, taillé pour la ville, affiche un prix d'appel à 6.990 euros. Un gros succès surtout auprès des jeunes.

Les jeunes sont d'ailleurs de plus en plus accros à la voiture sans permis, car l'image de ces voitures a changé. Oubliez l'image du pot de yaourt, ces voitures sont de mieux en mieux équipées : tablette, vitre électrique, radar de recul… L'Aixam coupé GTI par exemple en jette avec ses deux sorties d'échappement à l'arrière comme une sportive. Cet équipement reste factice mais cela fait illusion. On est aujourd'hui à des années-lumière de la voiturette de golf.

Une vitesse limitée à 45km/h

Il est possible de conduire ces voitures sans permis à partir de 14 ans. Il faut quand même suivre une formation de plusieurs heures avant cela. Beaucoup de parents préfèrent payer une voiture à leur enfant que de les voir sur un scooter ou une trottinette électrique. Même si les prix ne sont pas donnés et peuvent grimper jusqu’à 17.000 euros.

Les voitures sans permis peuvent atteindre la vitesse de 45 km/h. Il est possible d'aller légèrement plus vite en descente mais c'est tout. Toutefois, certains petits malins n'hésitent pas à débrider les moteurs pour aller plus vite. C’est interdit bien sûr et en plus vous risquez gros en cas d'accident car vous n'êtes pas couvert par votre assurance.