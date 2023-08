F1 - GP d’Italie : Ferrari dans son jardin avec une livrée spéciale

C’est sur l’autodrome de Monza que va se disputer dimanche 3 septembre le Grand Prix d'Italie 2023, la seule course italienne au calendrier de cette année après l'annulation au printemps dernier du Grand Prix d'Émilie-Romagne en raison des inondations à Imola. Ce GP qui se dispute à Monza depuis 1950 (sauf en 1980 à Imola) a accueilli plus de courses du championnat du monde que n'importe quelle autre piste.

Comme d'habitude, une grande foule de supporters locaux est attendue pour soutenir la Scuderia Ferrari. "Pour toute l’équipe, prendre la piste devant nos tifosi est une incitation à s’investir corps et âme dans notre travail, explique Frédéric Vasseur, le team principal. Nous sommes impatients de récompenser nos fans pour leur soutien contre vents et marées et nous prévoyons d'offrir un grand spectacle et une course dont nous serons fiers".



Pour ce 14e rendez-vous de la saison, les deux monoplaces rouges arboreront une livrée spéciale avec une touche de jaune, en clin d'œil à la Ferrari Hypercar qui a remporté les 24 Heures du Mans en juin dernier avec James Calado, Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi. Quant aux deux pilotes, l’Espagnol Carlos Sainz Jr et le Monégasque Charles Leclerc, ils porteront également des combinaisons de course et des casques spéciaux pour célébrer cette victoire historique sur la plus grande course d’endurance du monde.

Les combinaisons de Carlos Sainz et Charles leclerc pour le GP d'Italie Crédit : Ferrari media

Plus de 300.000 spectateurs sont attendus à Monza pour ce Grand Prix d’Italie où la Scuderia s’est imposée à 19 reprises en Formule 1, la première fois avec Alberto Ascari en 1951 et la plus récente en 2019 avec Charles Leclerc.



GP d'Italie 2023 : le programme

Vendredi 1er septembre :

Essais libres à 13h30 et 17h



Samedi 2 septembre :Essais libres à 12h30

Qualifications à 16h



Dimanche 3 septembre :Départ de la course à 15h