Auto : quelles nouveautés avec la Peugeot 308 Hybride ?

Le prix de l'essence est au plus haut, Peugeot en profite donc pour livrer sa toute nouvelle 308 Hybride. Une grande première pour ce modèle, qui sera d'ailleurs fabriquée à Mulhouse à présent, à côté de l'Allemagne, symbole que le constructeur veut bousculer la reine de la catégorie, la fameuse Volkswagen Golf.

Pour se démarquer, Peugeot présente de sérieux atouts. Le premier : son style. Difficile de ne pas la remarquer dans la circulation avec son long capot façon voiture de sport et son pare-brise plus incliné. Elle gagne d'ailleurs 11cm. Son nouveau logo, un lion qui a vraiment de la gueule, est décliné en grand sur la surface avant.

Au niveau de l'équipement et du plaisir de conduite, Peugeot fait un bond en avant et n'a plus à rougir face aux Allemandes. Belle finition, classe et super équipée avec deux écrans tactiles de 10 pouces. Question conduite, toujours ce petit volant et ce toucher de route incroyable. On retrouve l'ADN Peugeot qui en fait sa force sans oublier l'arrivée d'une motorisation hybride rechargeable, qui fait la différence.

Au final la consommation est moindre, avec 1,2 litre seulement au 100km et 5,5 litres pour la version thermique classique. On gagne un litre par rapport à la génération précédente, ce qui est vraiment raisonnable en cette période de flambée des prix.