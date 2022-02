Auto : les voitures hybrides peuvent-elles redynamiser les centres villes ?

En Route vers l'Élysée, c'est le nouveau rendez-vous que l'on vous donne désormais chaque dimanche soir sur RTL, jusqu'à la présidentielle. L'idée est d'aller à la rencontre des automobilistes pour connaitre leur sentiment, leur ressenti, leur passion vis a vis de leur voiture. Quelles sont aussi leurs inquiétudes et leurs attentes dans la perspective des élections, qu'attendent-ils du nouveau président et de son gouvernement ?

Pour cela, RTL est allé à la rencontre de Christophe un automobiliste du Mans, célèbre pour son circuit des 24 heures. Christophe lui n'est pas un pilote, sa voiture il l'utilise au quotidien et comme il en avait assez des prix élevés des carburants, il est passé à l'hybride, un ToyotaRav 4 d'occasion. Malgré tout, ce commerçant de 52 ans, patron d'un bistrot, est aujourd'hui inquiet de la place de plus en plus réduite de la voiture dans les centres villes.

Il souhaite justement interpeller le futur président de la République sur ce sujet : "Aujourd'hui les politiques ne veulent plus de véhicules dans les centres villes au détriment des petits commerçants et au profit des grandes surfaces. Conclusion, les centres villes sont en train de se vider. Envisagez-vous un retour des véhicules hybrides dans les centres villes pour faire revivre les petits commerçants ?", dit-il.