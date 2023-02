Attention à l’arnaque à l’indemnité carburant ou au retard de paiement d’une amende

"CRIT'AIR : Nos agents ont constaté que vous n'étiez pas muni de la vignette réglementaire, veuillez la récupérer via..." En ce début d'année 2023, les arnaques aux SMS se multiplient et ne sont pas toujours évidentes à déceler.

Des malfaiteurs se font passer pour une administration et font croire aux destinataires de leurs messages que ceux-ci ont une facture à payer ou n'ont pas encore demandé leur indemnité carburant alors qu'ils y sont éligibles. "Ces multiples tentatives d’escroqueries n’ont qu’un seul but : récupérer vos données personnelles et bancaires", rappelle le site du gouvernement. Et pour cela, leur objectif est de vous amener à cliquer sur un lien qui récupérera vos données personnelles.

Aussi, si vous recevez un SMS indiquant un "retard de paiement d'une amende", vous invitant à réclamer l’indemnité carburant ou à commander une vignette Crit'air, n'ouvrez pas le lien qui figure dans le message. Les administrations ne vous contacteront jamais par SMS. Vous pouvez cependant transférer le SMS frauduleux au numéro 33 700, la plateforme de signalement des spams.

