Assurance habitation, auto, mutuelles... : en 2024, le prix des contrats va (encore) bondir

Après une année d'inflation des contrats d'assurances, bis repetita. D'après plusieurs observateurs du secteur de l'assurance, la facture des Français va s'alourdir dès le début de l'année 2024. Selon les estimations de Facts&Figures, les assurances habitations seront les plus touchées avec des hausses pouvant atteindre les 8%. Selon le compateur de prix Assurland, la hausse devrait être contenue à 5% environ. Dans le même temps, les contrats de mutuelles santé pourraient voir leurs tarifs bondir, comme les assurances auto (de l'ordre de 4%).

Plusieurs raisons viennent expliquer ces évolutions. D'abord, l'inflation générale. En effet, remplacer la pièce d'une voiture accidentée ou les tuiles d'une toiture coûte aujourd'hui plus cher qu'avant la période inflationniste. Selon l'Insee, entre juillet et août 2023, les "prix à la consommation" ont cru de 1% (et de 4,9% sur un an).

La situation est la même pour les autres types de contrats : les complémentaires santé doivent rembourser des sommes plus importantes alors que le prix de certains médicaments augmente. Ainsi, le prix de l'antibiotique le plus vendu en France - l'amoxicilline - va croître de 10% dès octobre. Pour une boite de 14 comprimés, la hausse est de 20 centimes. Une hausse qui peut paraître anodine de prime abord, mais bien moins lorsque l'on sait qu'en 2022, 61 millions de boîtes ont été vendues, selon les chiffres du Groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques sur l'industrie pharmaceutique.

Pour les assurances "habitation", la hausse des primes est justifiée, selon le patron d'Assurland auprès de nos confrères d'Europe 1, par une flambée des cambriolages. En 2022, selon le ministère de l'Intérieur, ils ont augmenté de 11% sur l'ensemble du territoire français.

Les catastrophes naturelles, moteur de cette inflation

Autre point expliquant la hausse de ces tarifs, le coût des dégradations commises lors des émeutes de juin dernier. Selon la dernière estimation de France Assureurs datant du début du mois de septembre, la facture s'élève à 730 millions d'euros. Enfin, l'augmentation des catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, orages, grêle, etc.) explique aussi les hausses des contrats. Sur ce point précis, les observateurs s'attendent à des augmentations allant de 7 à 20 %.

Pour les experts du secteur, ces hausses sont tout sauf une surprise. En effet, début septembre, les assureurs et réassureurs se sont réunis à Monaco pour définir les prochains tarifs du secteur. Pour le dire assez simplement, toute entreprise vendant des produits d'assurance a besoin d'être, elle-même, assurée. C'est le rôle des réassureurs. Or, ces derniers entendent augmenter leurs tarifs sur les catastrophes naturelles et les événements liés au changement climatique. Si ces points ne concernent pas l'ensemble des consommateurs français, ces prix sont intégrés en partie dans les tarifs généraux.

Fin 2022, les assureurs avaient promis de limiter la hausse des tarifs en dessous de l'inflation. Elle était à l'époque de 5,9%. Cette année, même si le gouvernement pousse le secteur a renouvelé cet engagement, il est difficile que ceux-ci puissent le tenir. Et ce, du fait des dépenses plus importantes auxquelles ils doivent faire face. Alors même que la promesse a été difficile, tenue en 2023.