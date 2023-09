Assurance habitation : ce qu'il faut savoir sur les contrats pour ne pas se faire piéger

L'assurance habitation coûte en moyenne 227 euros cette année. En 2024, elle devrait vraisemblablement augmenter de 5%, soit de plus de dix euros. Quand vous la payez, faites attention : il y a des pièges à éviter !

Avant tout, pour l'assurance contre le vol, il est essentiel de bien demander à l'assureur ce qu'il attend de votre part. Par exemple, si vous devez avoir une serrure à cinq points ou installer des barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée et que vous n'en avez pas, il se pourrait que vous ne soyez pas remboursé. D'où l'importance de bien lire les contrats.

Également, vérifiez que votre capital meuble corresponde à vos besoins. Un dégât des eaux à votre domicile qui a abîmé et détruit vos meubles ? Il est essentiel de réévaluer régulièrement votre capital meuble : si vous aviez assuré vos meubles il y a vingt ans en tant qu'étudiant, et que vous en avez acquis de nouveaux depuis, il est impératif de faire couvrir vos nouveaux meubles aussi. Par ailleurs, un contrat n'est pas nécessaire pour des meubles neufs si les vôtres ont plus de vingt ans.

Enfin, il vaut mieux ne pas mentir à votre assurance sur le nombre de pièces que vous avez chez vous. Une extension non déclarée pourrait vous empêcher d'être indemnisés. En outre, si le prix de votre assurance habitation baisse, il faut voir ce qui est enlevé comme garantie, et surtout se faire expliquer le contrat afin de savoir ce pour quoi vous êtes assuré ou non.