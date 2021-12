Assurance : comment faire des économies en changeant d'assurance auto ?

Face à la hausse généralisée des prix, c'est le moment de remettre à plat son contrat d'assurance auto et de faire jouer la concurrence pour réaliser des économies. Mais comment trouver une assurance au meilleur prix et comment renégocier surtout son contrat ?

Une fois qu'on a souscrit une assurance, on a plutôt tendance à rester sans se poser de questions. Grâce à la loi Hamon de 2015, peut-on justement changer d'assurance auto à n'importe quel moment ? Et surtout, comment procède-t-on ? "Vous avez la possibilité de changer d'assurance auto à tout moment, passer la première année de votre contrat. Il suffit tout simplement d'envoyer un courrier à votre assureur pour le notifier de votre souhait de résilier l'assurance et passez un préavis d'un mois", démarre Fabien Soccio, expert en assurance chez Meilleurtaux.com.



"Il suffit tout simplement d'envoyer un courrier à votre assureur pour le notifier de votre souhait de résilier l'assurance et passer un préavis d'un mois vous vous retrouvez avec la possibilité d'aller voir où vous voulez. Par contre, attention, si ça fonctionne effectivement comme ça sur l'auto, il y a quand même une petite subtilité. Comme le contrat d'assurance auto est obligatoire au moins en formule chère, vous allez devoir justifier que vous souscrivez un nouveau contrat à votre précédent assureur pour pouvoir le résilier", ajoute Fabien Soccio.

À quelle fréquence doit-on changer d'assurance auto ?

"On conseille en général de revoir son contrat tous les ans", résume Fabien Soccio qui vous recommande d'appeler votre assureur pour "voir un peu ce qu'il en est", "mettre à jour son état civil" et puis "il ne faut pas hésiter si le tarif nous semble un peu élevé, à aller consulter d'autres assureurs, ne serait-ce que pour avoir des devis de comparaison et pouvoir se retourner sur son conseiller et dire : 'On me propose mieux, qu'est-ce que vous me proposez ?'".

On peut négocier avec un assureur, "il y a toujours des marges de manœuvre et parfois des contreparties", par exemple "on peut vous demander de mettre un deuxième contrat d'achat sur une deuxième auto, de faire venir votre assurance habitation aussi dans le lot et donc d'avoir des tarifs dégressifs", explique l'expert assurance.

Comment bien comparer les offres des différentes assurances ?

En premier, "il faut comparer les prix et les franchises, c'est ce qui saute en premier aux yeux", recommande Fabien Soccio en ajoutant : "Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller regarder quelles sont les garanties qui sont offertes par les contrats et quelles sont un peu les conditions de déclenchement".

Quid de la partie exclusion ? "C'est tout ce qui n'est pas finalement assurable, c'est-à-dire que vous venez pour assurer votre auto. Et puis, on va vous dire d'accord, on assure votre auto, mais il y a certains risques qu'on ne va pas pouvoir garantir (...) À titre d'exemple, on est régulièrement dans les exclusions, les effets de vagues ou submersion. Donc ça, c'est pour les personnes qui habitent en bord de mer".

Combien puis-je espérer économiser en changeant d'assurance ? "En fonction du montant que vous payez, vous pouvez espérer faire plusieurs centaines d'euros d'économies. Nous, on a fait une étude en 2019 sur les utilisateurs de notre comparateur d'assurances et le chiffre moyen qui est ressorti, c'est 340 euros d'économies par an", conclut Fabien Soccio.