En ce matin de Noël, en plus des traditionnels cadeaux à vos petits-enfants, au pied du sapin, se trouve potentiellement une enveloppe destinée à vos enfants. Un petit coup de pouce financier pour les aider à acheter une maison, faire des travaux, ou leur permettre simplement de traverser une mauvaise passe.

Les raisons ne manquent pas pour se montrer généreux envers vos proches, surtout que cela a aussi des avantages pour vous, rappelle Maître Anne-Claire Moser. Alors, comment faire un don d'argent de son vivant ? Quelles démarches faut-il entreprendre ?

Parents, vous pouvez en effet faire un don de 100.000 euros à chacun de vos enfants (100.000 euros par enfant et par parent) et ce sera alors exonéré de droits de succession. Cet abattement de 100.000 euros, on peut l'avoir en une seule fois ou alors tous les 15 ans.

Faire une donation de son vivant présente également un intérêt pour vous. Parce que fiscalement, il va y avoir un avantage certain : une exonération. Au contraire, lors des successions, vous êtes imposés au moins de 20% pour des sommes à partir de 50.000 euros.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.