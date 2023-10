APL revalorisées au 1er octobre : qui peut en profiter, comment faire ?

Bonne nouvelle pour les allocataires de la Caisse d'allocations familiales (CAF) éligibles aux Allocations personnalisées au logement (APL). Dès le 1er octobre, cette aide au logement destinée aux locataires et sous-locataires en difficulté va connaître une nouvelle revalorisation - comme c'est le cas chaque année depuis 10 ans. Décidée en 2022, celle-ci représente une hausse de 3.5 % et sera calculée d'après l'indice de référence des loyers (IRL) du second trimestre de l'année 2023, lequel est plafonné à 3.5 % - entre 2 % et 3,5 % pour la Corse, et 2,5 % en Outre-Mer.

Cette revalorisation concerne les allocataires résidant en métropole, rappelle le site du service public. Elle sera appliquée automatiquement aux bénéficiaires des APL, selon plusieurs critères, qui déterminent le montant du versement mensuel pour un seul et même logement - notez qu'il est impossible d'en faire la demande pour plusieurs lieux de vie, et le logement en question doit être occupé au minimum 8 mois par an.

Les ressources et la composition du foyer, le montant du loyer et des charges du logement couvert, ainsi que le nombre de personnes à charge de l'allocataire seront pris en compte dans le calcul de l'aide. Aucune limite d'âge n'est imposée : les étudiants, y compris ceux inscrits en résidence CROUS, peuvent par exemple en bénéficier.

Pour déterminer votre éligibilité, les sites de la CAF ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), selon votre régime de sécurité sociale, proposent des simulateurs et vous permettront d'effectuer votre demande.

