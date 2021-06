Fraude aux examens : comment le distanciel a fait exploser la triche

publié le 10/06/2021 à 06:45

Malgré le déconfinement progressif, bon nombre d'examens auront encore lieu en distanciel cette fin d'année. Et beaucoup d'écoles ont constaté une recrudescence de la triche, facilitée par le distanciel. Les cas de fraude auraient augmenté de 50 à 70 %.



Les techniques de fraude sont, en effet, de plus en plus diversifiées. En distanciel, les élèves communiquent entre eux par WhatsApp et consultent les réponses sur internet. Même pendant les oraux ces derniers collent leurs fiches sur les murs, voire se substituent à leurs camarades.



On assiste à l'essor d'un véritable secteur marchand de la triche, qui propose aux candidats de réaliser leurs devoirs contre rémunération. Une situation qui s'est développée à cause de l'affaiblissement de la relation entre professeur et élève du fait du distanciel mais aussi du découragement des étudiants.

Le business de la lutte contre la triche

Certaines sociétés ont inventé des dispositifs qui reposent sur Intelligence artificielle, sur des systèmes d'identification ou encore de détection des bruits pour lutter contre la triche, via les webcams. Ces entreprises ont connu des croissances de 900 % cette année.

Mais ce système est coûteux et tous les établissements sont loin de pouvoir se l'offrir. Les écoles et les universités ont donc dû être inventives pour lutter contre les fraudes.

