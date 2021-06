Énergie : pourquoi les géants du pétrole se convertissent à l'écologie

publié le 03/06/2021 à 07:15

Le mercredi 26 mai, trois événements majeurs se sont produits simultanément pour les grandes sociétés pétrolières mondiales. Chez Chevron, les actionnaires ont décidé de réduire leurs émissions de carbone.

Le même jour, ExxonMobil, numéro un mondial du pétrole, s'est vu imposer la nomination de deux administrateurs par des activistes du climats, deux personnes qui vont donc siéger au conseil d'administration et piloter la reconversion de l'entreprises vers les énergies propres.

Enfin, la cour régionale de la Haye, a été saisie par Les Amis de la Terre et l'entreprise anglo-néerlandaise Shell a été enjointe de diminuer ses émissions de 40% d'ici 2030, soit beaucoup plus rapidement que ce que l'entreprise avait prévu initialement. Cette mesure devrait contraindre Shell à réduire la production de pétrole et de gaz de l'ordre de 3% par an.

La pression de l'opinion publique

C'est donc le modèle des majors pétrolières qui vient d'exploser sous la pression des actionnaires, de la justice et des activistes pour l'environnement qui s'appuient sur la montée des préoccupations environnementales dans l'opinion publique.

En effet, jusqu'ici ces entreprises avaient multiplié les déclarations de bonne volonté climatique mais ces affirmations ne convainquaient que peu les investisseurs et les activistes.

Quant à Total, la major nationale française est elle aussi soumise à ces pressions mais l'entreprise a su mieux gérer cette évolution car la transformation est amorcée depuis longtemps. Total est devenu un acteur majeur de l'électricité en France. Elle a symboliquement quitté l'association américaine des producteurs, un puissant lobby du pétrole et a changé son nom pour "Total Energies".

