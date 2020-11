Alimentation : un logo pour identifier les "produits frais et locaux"

publié le 09/11/2020 à 15:59

L'objectif : "promouvoir les produits locaux en grandes surfaces". Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a confirmé sur l'antenne d'Europe 1 qu'une charte serait signée par "toutes les grandes surfaces" ce lundi 9 novembre lors d'une réunion par visioconférence.

Selon le ministre, le premier confinement avait révélé une nouvelle tendance de consommation, avec des achats en plus grand nombre de produits frais et locaux. Un mouvement qu'il souhaite maintenant inscrire dans la durée.

Concrètement, cela se traduira par la mise en place d'une bannière "plus près de vous et de vos goûts" qui simplifiera l'identification de ces aliments produits localement et frais. Cette nouvelle mesure sera déployée progressivement, "dès maintenant et jusqu'à l'année prochaine".

"Aujourd'hui, je lance un appel au consommateur car l'acte d'achat est aussi un acte citoyen", affirmait le ministre dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, "lorsqu'on en a la possibilité, il faut favoriser les produits frais et les produits locaux".